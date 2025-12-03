Temporali, c'è l'allerta del sindaco di Benevento Mastella Dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani 4 dicembre

In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani 4 dicembre, prevede precipitazioni anche a carattere di rovesci e temporali, il sindaco Clemente Mastella invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico:

· ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l'energia elettrica;

· a procedere con molta cautela, in caso di necessità di attraversamento in auto di un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

· a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti);

· ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.