Benevento parte "Un Libro Sospeso": un gesto gentile per i reparti oncologici Il 6 dicembre Benevento torna a tingersi di viola.

Prende il via "Un Libro Sospeso", l’iniziativa solidale promossa da Sannio Gentile, che invita i cittadini a donare un libro destinato ai reparti di Oncologia degli ospedali beneventani. Un piccolo gesto capace di portare conforto, colore e un momento di serenità a chi sta affrontando un percorso di cura.

All’iniziativa hanno aderito tutte le librerie del territorio: Libreria Barbarossa, Libreria Beato Giovanni Paolo II, Libreria Guida, Libreria Masone, Libreria Santamaria, Libreria Mondadori, Libreria Damiano e Libreria Ubik.

L’evento inaugurale si terrà presso la Libreria Ubik alle ore 16:30, dove il progetto verrà lanciato con “Un tè gentile”: un incontro di letture condivise e scambio di auguri, per colorare di gentilezza — oltre che di rosso — il periodo più magico dell’anno.

La partecipazione è soggetta a prenotazione obbligatoria.

«Donare un libro significa regalare speranza e vicinanza. È un modo semplice per dire a chi sta attraversando un momento difficile che non è solo.»

Grazie al meccanismo del libro sospeso, chiunque potrà acquistare un volume in una libreria aderente e lasciarlo in dono. I libri raccolti saranno poi consegnati dai volontari ai reparti oncologici della città.

Un Libro Sospeso invita la comunità a riscoprire la forza dei gesti gentili e il valore delle storie che uniscono.