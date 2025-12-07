'Un libro sospeso': per portare un sorriso nei reparti di Oncologia La campagna promossa dall'associazione Sannio Gentile

Ha preso avvio ieri 6 dicembre la campagna “Un libro sospeso”. Iniziativa promossa dall’associazione Sannio Gentile nell’ambito del progetto “Un thè gentile”, realizzato presso la libreria Ubik di Benevento e patrocinato da Fidapa, dalla Consulta delle Donne e dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.

A rappresentare le associazioni, Elda Castelluzzo per Sannio Gentile, Carmen Coppola per Fidapa, CPO con Ornella Palmieri e la Consulta delle donne con Angela De Nisco. Con loro le socie dell'associazione ed altri partecipanti.

Ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso, la campagna “Un libro sospeso” raccoglierà libri — selezionati per l’occasione in collaborazione con il Movimento Psicologici Sanniti — da donare al Reparto di Oncologia degli Ospedali di Benevento.

Le librerie aderenti sono: Ubik Libera Tutti, Barbarossa, Damiano, Masone, Beato Giovanni Paolo II, Guida Mondadori, Santamaria.

"Partecipare è semplice - spiegano i promotori dell'iniziativa - basterà recarsi in una delle librerie aderenti e donare il libro sospeso. Sannio Gentile esprime grande soddisfazione per la partecipazione attiva, gentile e affiatata registrata durante il “thè gentile” e auspica il coinvolgimento della comunità cittadina per un'iniziativa così significativa".

“Regala una storia, dona un sorriso”, il claim della campagna resterà attiva fino al 2 gennaio.