Turisti a Benevento: prima la visita in città, poi tour in provincia C'è chi ha scelto i mercatini e chi Pietrelcina per visitare i luoghi di San Pio

Ancora una domenica all'insegna del turismo per Benevento. In tanti questa mattina per le strade del centro: dal Duomo alla chiesa di Santa Sofia, attraversando l'Arco di Traiano.

I turisti sono arrivati soprattutto dalle regioni limitrofe: molti come spesso capita sono venuti dalla Puglia.

Circa 200 gli arrivi registrati dalla Pro loco che, ancora una volta, ha proposto il tandem con i mercatini realizzati in provincia: c'è chi oggi ha scelto Apice e chi Limatola. Tutti hanno prima ammirato le bellezze storiche e culturali del capoluogo sannita, restando affascinato dal patrimonio artistico della città.

Oggi, inoltre, per chi ha raggiunto l'Arco del Sacramento anche la mostra presepiale del maestro Giuseppe Galliano: opere tutte realizzate con oggetti riciclati. Ed ecco che è possibile incontrare un antico veliero realizzato con gli stuzzicadenti oppure lo stromboli: risultati di una viaggio nell'isola nera.

Ma passeggiando lungo corso Garibaldi è stato facile incontrare anche altri gruppi, in questo caso diretti a Pietrelcina per visitare i luoghi natali di San Pio.

Una proposta variegata, con tante iniziative dedicata al Natale, che continua a conquistare chi in queste festività ha scelto Benevento ed il Sannio.