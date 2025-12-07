Turisti a Benevento: prima la visita in città, poi tour in provincia

C'è chi ha scelto i mercatini e chi Pietrelcina per visitare i luoghi di San Pio

turisti a benevento prima la visita in citta poi tour in provincia

Per tutti prima tappa in città alla scoperta dei siti storici di Benevento

Benevento.  

Ancora una domenica all'insegna del turismo per Benevento. In tanti questa mattina per le strade del centro: dal Duomo alla chiesa di Santa Sofia, attraversando l'Arco di Traiano.

I turisti sono arrivati soprattutto dalle regioni limitrofe: molti come spesso capita sono venuti dalla Puglia.

Circa 200 gli arrivi registrati dalla Pro loco che, ancora una volta, ha proposto il tandem con i mercatini realizzati in provincia: c'è chi oggi ha scelto Apice e chi Limatola. Tutti hanno prima ammirato le bellezze storiche e culturali del capoluogo sannita, restando affascinato dal patrimonio artistico della città.

Oggi, inoltre, per chi ha raggiunto l'Arco del Sacramento anche la mostra presepiale del maestro Giuseppe Galliano: opere tutte realizzate con oggetti riciclati. Ed ecco che è possibile incontrare un antico veliero realizzato con gli stuzzicadenti oppure lo stromboli: risultati di una viaggio nell'isola nera.

Ma passeggiando lungo corso Garibaldi è stato facile incontrare anche altri gruppi, in questo caso diretti a Pietrelcina per visitare i luoghi natali di San Pio.

Una proposta variegata, con tante iniziative dedicata al Natale, che continua a conquistare chi in queste festività ha scelto Benevento ed il Sannio.

