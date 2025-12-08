Presentato anche in Campania il Calendario 2026 di UNARMA A.S.C Segretario generale Unarma Campania, Esposito: evento che ci unisce nel nome dell’interesse comune

Si è svolta la cerimonia celebrativa della presentazione in Campania del nuovo calendario della storica associazione sindacale militare, Unarma. All'evento, organizzato in maniera impeccabile dal Segretario Generale della Provincia di Avellino Massimiliano Lo Priore, era presente il Segretario Generale Antonio Nicolosi affiancato dai massimi esponenti dirigenziali campani e dai vertici di UNARMA Pensionati, che hanno approfittato dell'occasione per il tradizionale scambio di auguri pre-natalizi con tutti gli associati ed i loro familiari.

"Non servono più presentazioni. Ho già incontrato e salutato tanti amici che partecipano con piacere a questo appuntamento, un evento che ci unisce nel nome dell’interesse comune per il bene della nostra associazione" ha affermato il Segretario Generale di UNARMA Campania Raffaele Esposito nel suo intervento.

"Del nostro calendario si è detto molto, e sono certo se ne parlerà ancora. Siamo arrivati al 2026… e la storia continua: il calendario UNARMA sta diventando, anno dopo anno, un’opera sempre più raffinata. Ci accompagna simbolicamente attraverso le tavole dei mesi, raccontando temi che fanno parte della nostra storia di carabinieri e invitandoci a riflettere sui nostri valori e sui nostri obiettivi.

Il merito di questa splendida opera - ha rimarcato Esposito - va alla nostra artista, Daniela Nardelli, alla quale va il mio sentito ringraziamento. Un ringraziamento che rivolgo anche al nostro impareggiabile Segretario Nazionale, Antonio Nicolosi, il cui costante impegno, la cui lungimiranza e creatività hanno reso possibile ritrovarci qui ancora una volta, uniti come una vera famiglia".

Il ringraziamento di UNARMA Campania si estende a tutti gli associati che ci sostengono e a tutti i nostri dirigenti, in particolare Emilio Taiani, "che con il loro costante lavoro hanno reso possibile, ancora una volta, gli eccellenti risultati ottenuti nell'anno appena trascorso".