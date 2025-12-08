Benevento subito in campo. Mercoledì pomeriggio seduta a porte aperte Mercoledì è previsto lavoro doppio. Contro il Giugliano domenica alle 17,30

Subito in campo per stemperare la tensione accumulata al Lamberti. “Attivazione a secco, circuiti di mobilità e lavoro defaticante per chi ha giocato a Cava, mentre il resto del gruppo ha affrontato esercizi di attivazione, lavoro tecnico, finalizzazione, percorsi atletici, una partita e una fase finale di scarico”. Per tutti ora un giorno di riposo, quello di domani, con gli allenamenti che riprenderanno mercoledì con una doppia seduta, con quella pomeridiana, fissata per le 15, che sarà a porte aperte.

Fissato anche il resto del programma settimanale che porta alla sfida al Vigorito contro il Giugliano di Eziolino Capuano (che non ha avuto riguardi nei confronti della sua squadra dopo il ko interno contro l'Altamura: “Una delle prestazioni più vergognose del mio recente passato. I miei giocatori sembravano ballerine”).

Da giovedì 11 a sabato 13 sedute al mattino alle 11 all'Imbriani,poi ritiro preprartita come di consueto all'Hotel Europa di Venticano. Il derby col Giugliano si gioca alle 17,30 di domenica 14 dicembre.