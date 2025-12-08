Tavole descrittive tattili donate al Museo Arcos di Benevento Iniziativa dei Lions per i visitatori ipovedenti

I Club Lions Benevento Arco Traiano e Benevento Host doneranno ufficialmente giovedì 11 dicembre alle ore 11:00, presso il Museo Arcos,

una serie di tavole descrittive tattili in Braille, realizzate per accompagnare in modo pienamente accessibile tutte le persone non vedenti

e ipovedenti lungo il percorso dedicato alle opere presenti nella sezione egizia.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Provincia di Benevento e Sannio Europa, inserita nell'impegno per la tutela della vista,

costituisce un passo concreto verso la costruzione di una cultura realmente inclusiva e partecipativa volta a garantire a ogni visitatrice

e ogni visitatore il diritto universale alla conoscenza, alla fruizione del patrimonio culturale e all’esperienza estetica senza barriere.

La manifestazione si svolgerà alla vigilia del 13 dicembre – Giornata Nazionale del Cieco, sottolineando ulteriormente il valore simbolico, sociale e comunitario dell’evento e rafforzando la volontà condivisa di rendere i luoghi della cultura sempre più aperti e accoglienti.

"Un sentito ringraziamento - si legge in una nota - va all’Istituto Tecnico Industriale “Bosco Lucarelli” e al prof. Antonio Leparulo per la preziosa collaborazione nella progettazione e realizzazione delle tavole tattili, frutto di un lavoro congiunto che valorizza competenze, creatività e sensibilità educativa".

Interventi programmati Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; • Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa; Mariateresa Spina, Presidente Lions Club Benevento Arco Traiano; Stefania Pavone, Presidente Lions Club Benevento Host; Gianfranco Ucci, II Vice Governatore Distretto 108Ya; Bruno Canetti, I Vice Governatore Distretto 108Ya; Clelia De Falco, Presidente UICI Benevento; Antonio Leparulo, UICI Benevento.