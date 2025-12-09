Giornata Mondiale dei Diritti Umani: focus all'Unisannio Domani la proiezione del documentario No Other Land

Domani 10 dicembre, alle ore 18, presso l’Aula Magna del polo didattico di Via delle Puglie, l’Università

degli Studi del Sannio ospiterà la proiezione del documentario No Other Land, in occasione della Giornata

Mondiale dei Diritti Umani. All’incontro interverrà anche il prof. Angelo Iermano, docente di cinema

dell’Università degli Studi della Basilicata.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la comunità universitaria e cittadina.

L’appuntamento rientra tra le azioni previste dalla mozione approvata dal Senato Accademico, che impegna

l’Ateneo a promuovere un dialogo critico, pluralista e nonviolento sulle cause e le conseguenze dei conflitti

contemporanei. Una direzione che valorizza il dissenso come risorsa democratica e richiama la

responsabilità delle istituzioni universitarie nel tutelare la libertà di espressione.

No Other Land, realizzato da un collettivo israelo-palestinese, offre uno sguardo diretto e plurale su uno dei

punti più drammatici della crisi mediorientale attuale, dando voce a esperienze e punti di vista spesso

marginalizzati nelle narrazioni pubbliche.

Attraverso questa iniziativa, UNISANNIO conferma il proprio ruolo di spazio aperto e autonomo, dedicato a

stimolare la riflessione critica, approfondire i contesti globali e promuovere, soprattutto tra le giovani

generazioni, un esercizio consapevole e partecipato della cittadinanza.

La partecipazione è libera: la comunità accademica e la cittadinanza sono invitate a prendere parte

all’incontro, per affermare insieme che la pace o è giusta, o non è pace.