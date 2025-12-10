"Positiva l'audizione con rappresentante dell'Iti Lucarelli sul tema trasporti" Così il presidente della Commissione Attività produttive Alboino Greco

"In Commissione Attività produttive abbiamo svolto, stamane, un'audizione con il professor Armando Calabrese, dell'Istituto tecnico industriale Bosco Lucarelli (intervenuto su delega del dirigente scolastico Giovanni Marro). Abbiamo esaminato la possibilità di potenziare e adeguare i servizi di trasporto pubblico per alleviare alcune criticità che sono state segnalate da questo che rappresenta un punto di riferimento nella formazione scolastica provinciale, con indirizzi importanti per lo sviluppo economico del territorio". Così in una nota il presidente della Commissione Attività produttive Alboino Greco.

"Anche in previsione dell'avvento della gestione unica del trasporto pubblico, sono convinto che potremo rispondere alle esigenze segnalate dall'Istituto nei modi più opportuni", conclude Greco.

