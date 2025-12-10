Serie C, 18a giornata: quante insidie per le "Big" Catania a Potenza, Cosenza a Trapani, Salernitana a Picerno. E il Benevento ospita il Giugliano

La 18a giornata di campionato sembrerebbe una di quelle che possono regalare qualche vantaggio al Benevento. Lo diciamo senza proclami, previsioni in questo torneo proprio non se ne possono fare.

E' il calendario a proporre una giornata assai interessante: si inizia sabato con le trasferte alle 14,30 di Salernitana nel piccolo campo di Picerno e del Cosenza in quello sempre meno affollato del Trapani. Si continua domenica 14 con la trasferta niente affatto semplice del Catania in casa del Potenza (trasferta vietata per gli etnei), mentre alle 17,30 c'è un Benevento-Giugliano, con la squadra giallorossa che attende solo di poter portare a tre vittorie di fila quelle della Strega.

Prologo al mercato

E'un momento topico del campionato. E' quello che prelude al mercato di gennaio e gli squadroni della C sono già tutti pronti a provare a regalarsi qualche pezzo pregiato che possa dare ancora più spinta alle loro ambizioni da primato.

In prima fila tra le squadre che vogliono rinforzarsi c'è sicuramente il Catania. Ivano Pastore ha sul taccuino tanti nomi che possono fare al caso della squadra di Toscano e vorrebbe alla fine cogliere qualche successo: da Giovanni Bruzzaniti del Pineto, 7 gol in 14 partite per lui (appetito anche dalla Salernitana, ma il Catania ha da giocarsi in cambio l'asso D'Andrea), a Maxim Giron, apprezzato terzino sinistro del Trapani (ex Crotone), fino all'oggetto del desiderio per il centrocampo, lo stabiese Leone. Altro nome caldo è quello di Lorenzo Crisetig, ex giallorosso (ora al Padova), che Pastore conosce bene. A Salerno cercano qualcosa in difesa: Lorenzo Tosto, classe 2006 dell'Empoli, ma strizza l'occhio anche a Gaetano Letizia, in scadenza a Pescara.