Benevento, tegola per Floro Flores: stagione finita per Ricci

Il comunicato del club giallorosso dopo l’infortunio rimediato dal calciatore a Cava

Benevento.  

Niente da fare per Ricci che ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Per lui la stagione è finita. 

Infortunio Ricci, il comunicato del Benevento 

La società Benevento Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato il 7 dicembre 2025 durante la gara Cavese-Benevento, il calciatore Giacomo Ricci ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale.

Il giocatore sarà pertanto sottoposto a intervento chirurgico, le cui modalità verranno definite nei prossimi giorni.

