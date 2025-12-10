Benevento, tegola per Floro Flores: stagione finita per Ricci

Niente da fare per Ricci che ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Per lui la stagione è finita.
Infortunio Ricci, il comunicato del Benevento
La società Benevento Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato il 7 dicembre 2025 durante la gara Cavese-Benevento, il calciatore Giacomo Ricci ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro.
Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale.
Il giocatore sarà pertanto sottoposto a intervento chirurgico, le cui modalità verranno definite nei prossimi giorni.