Impianto sportivo playground a via Vittime di Nassiriya Ok dalla giunta comunale di Benevento per il progetto

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un impianto sportivo playground che sorgerà a via Vittime di Nassiriya.

"Si tratta di un intervento - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello - finanziato nell'ambito del progetto 'Sport Illumina' del Ministero per lo Sport e i Giovani, per i quali l'Amministrazione comunale di Benevento è risultata beneficiaria di risorse pari a 200mila euro: un'ulteriore testimonianza della capacità di quest'amministrazione di raccogliere e intercettare le occasioni, in questa circostanza, finalizzati a promuovere esercizio fisico e spirito di comunità, grazie all'approccio multifunzionale che è alla base della filosofia playground. Potremo realizzare un luogo per lo sport e il tempo libero in un'area urbana, che in questo caso è ubicata in via Vittime di Nassiriya, arricchendo l'offerta cittadina su questo importante versante".