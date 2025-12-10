Reddito di cittadinanza e assegno d'inclusione: 55 persone denunciate Operazione della Guardia di Finanza: scoperta frode da 560mila euro

Percepivano reddito di cittadinanza e assegno d'inclusione senza averne i requisiti: 55 persone denunciate nel Sannio. Scoperta una frode da 560mila euro.

E' il risultato dell'attività d'indagine portata avanti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. Numerosi i controlli effettuati dai militari per verificare la corretta percezione delle prestazioni sociali. I finanzieri del Gruppo di Benevento e delle Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno avviato controlli mirati sulla posizione di nuclei familiari finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla normativa.

In particolare ai beneficiari viene contestato di aver falsamente attestato nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Secondo quanto emerso dalle indagini in alcuni avrebbero ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza attraverso dichiarazioni mendaci o utilizzando documenti falsi, in altri casi omettendo informazioni obbligatorie.

Altri, invece, avrebbero ottenuto l’assegno d’inclusione attraverso la redazione di istanze con informazioni false oppure omettendo successive comunicazioni di variazione del reddito.

Al termine delle indagini è stata effettuata la segnalazione alla Direzione Provinciale dell’Inps di Benevento che ha disposto la revoca del beneficio indebitamente ricevuto e la relativa restituzione.

I risultati di servizio conseguiti testimoniano l’impegno del Corpo nell’azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, il cui indebito accesso genera iniquità e mina la coesione sociale.