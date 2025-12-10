Incontro tra il leader NdC Mastella e il consigliere metropolitano Marrazzo

"E' una risorsa preziosa della nostra area politica"

incontro tra il leader ndc mastella e il consigliere metropolitano marrazzo
Benevento.  

"Con il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Mimmo Marrazzo ho avuto, stamane, un eccellente incontro che costituisce l'abbrivio di una collaborazione politica finalizzata a potenziare l'area di centro e di orientamento moderato nella provincia partenopea e su tutto il territorio regionale. L'apporto di Marrazzo alla nostra lista nel collegio napoletano, dove ha raccolto quasi 5mila voti di preferenza, è stato notevole e considero la sua figura politica una risorsa preziosa", lo scrive in una nota il leader NdC Clemente Mastella a seguito di un colloquio con il consigliere della Città metropolitana di Napoli Domenico Marrazzo.
"Abbiamo condiviso l'opportunità di proseguire in un percorso di collaborazione politica: sono convinto che l'esperienza, il radicamento territoriale e il contributo d'idee di Mimmo costituiscano una irrinunciabile risorsa per il percorso che dovremo intraprendere dentro l'istituzione regionale e per rafforzare la presenza di centro in Campania", conclude Mastella.

Ultime Notizie