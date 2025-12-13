Missione Fatebenefratelli: l'iniziativa dedicata ad infermi e anziani Organizzato dalla Pastorale Vocazionale Giovanile Provincia Romana San Pietro dei Fatebenefratelli

Si concluderà domenica 14 dicembre con le 'Lodi mattutine, la celebrazione della Santa Messa con mandato missionario e la Catechesi con le famiglie il programma “Missione Fatebenefratelli” organizzato dalla Pastorale Vocazionale Giovanile della Provincia Romana San Pietro dei Fatebenefratelli con l’equipe pastorale guidata da Fra Massimo Scribano OH Sac, nella Parrocchia Santa Caterina da Siena, guidata dal parroco Don Pietro Larin ad Ardea.

I missionari – tra cui anche laici e le Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, fondate dal San Benedetto Menni (Fatebenefratelli), sono stati accolti dalle famiglie del territorio parrocchiale e, durante la settimana, hanno incontrato ammalati, anziani e nuclei familiari, portando ascolto, preghiera e vicinanza.

L’iniziativa ha avuto, inoltre, come obiettivo quello di sensibilizzare i più giovani alla cura dei fratelli e le sorelle sofferenti, affinchè aiutino il prossimo a riscoprire il senso profondo della vita ed il cammino che ci porta ad incontrare incontrare il Signore, che ci vuole tutti felici.