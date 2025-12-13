Giochi invernali: il 27 la Fiamma olimpica a Benevento Mastella e Lauro: “Emozione inedita e unica”, scelti i tre tedofori

“Il 27 dicembre la città di Benevento vivrà un’emozione inedita e unica, con l’arrivo in città della Fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Abbiamo scritto, nelle ore scorse, ai dirigenti scolastici affinché sollecitino le studentesse e gli studenti a partecipare a quella che sarà una straordinaria festa di sport, una vetrina per le bellezze cittadine e un’occasione per sentirsi protagonisti di quello che sarà un evento di rilevanza planetaria come le Olimpiadi invernali che prenderanno il via il 6 febbraio con la cerimonia inaugurale”, lo scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e il delegato allo Sport Enzo Lauro.

“Sabato 27 dicembre Benevento sarà capitale olimpica, con una giornata indimenticabile che nel pomeriggio vivrà il momento clou: la mitica Torcia traverserà la Città in un percorso di 5 chilometri dal Rione Ferrovia a piazza Castello. Sono stati scelti i tre tedofori, tre personaggi del mondo della cultura, dell’associazionismo, dello sport che hanno dato lustro alla Città: sono Riccardo Derna, Carlo Mazzone e Rossana Pasquino”, concludono il sindaco e il delegato allo Sport.



I tre tedofori

Rossana Pasquino, classe 1982, è professore associato presso il dipartimento di ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale alla federico II di Napoli. È anche una sciabolatrice ed una spadista paralimpica, bicampionessa europea in carica, medaglia di bronzo mondiale nel 2023 in entrambe le discipline. Ha partecipato alle olimpiadi di tokyo e parigi, conseguendo un quinto posto inviduale nella sciabola nel 2021 e un bronzo a squadre nel 2024.



Carlo Mazzone è docente di Informatica presso l’ITI “Lucarelli” di Benevento e finalista mondiale del Global Teacher Prize. È presidente dell’associazione Sannio Valley, impegnata nello sviluppo dell’innovazione nei territori delle aree interne. Da oltre vent’anni promuove l’imprenditorialità giovanile con Junior Achievement Italia, con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. È membro del Board of Directors di JA Europe e promotore di percorsi formativi dedicati al rapporto tra tecnologie, etica e futuro del lavoro. Autore di libri di tecnologia e formatore universitario e ITS, unisce educazione, ricerca e cultura digitale con una costante attenzione alla dimensione umana.



Riccardo Derna anni 54 laureato in medicina e chirurgia specialista in medicina interna dirigente medico di medicina d’urgenza e pronto soccorso dell’AO San Pio di Benevento, dal 2019 presidente dell’Associazione Italiana Persone Down ( AIPD) sezione di Benevento responsabile regionale per le famiglie per Special Olympics Italia Delegato per Benevento dell’ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme, componente della V circoscrizione “ dopo di noi: disabilità, alzheimer ed amministratori di sostegno per il LIONS club Benevento Host da sempre impegnato nel sociale creando momenti di inclusione in collaborazione con le varie realtà istituzionali e non della città ( colletta alimentare; summer camp insieme per lo sport; la befana per i bambini del libano, triangolare di rugby tag, progetti pe percorsi di autonomia ed inserimento lavorativo, organizzazione per l’arrivo delle fiaccola olimpica di special olympics Italia a Benevento).