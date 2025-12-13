Città Caudina. Svolta verso l’unificazione amministrativa della Valle Il Consiglio della Città Caudina scrive la storia: la delibera

Una nuova, decisiva pagina di storia per la Valle Caudina è stata scrittalo scorso 9 dicembre, nella sede del Consiglio Generale della Città Caudina. Con voto unanime, l’Assemblea ha approvato una delibera di portata storica che sancisce e avvia in modo irreversibile il processo di unificazione amministrativa dell’intero territorio caudino.

La decisione, maturata all’interno del virtuoso percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, rappresenta l’esito di un profondo processo di ascolto e progettazione condivisa con le comunità. Da questo confronto è emersa in modo chiaro e trasversale la necessità di superare definitivamente i limiti storici della frammentazione amministrativa, causa di marginalità, per dotare la terra caudina di una struttura univoca, moderna ed efficiente, all’altezza delle sfide contemporanee in termini di sostenibilità, competitività e servizi ai cittadini.

La delibera, nel suo valore fortemente istituzionale e visionario, stabilisce con chiarezza i pilastri di questo cammino ormai intrapreso: Dichiara irreversibile il processo di convergenza verso un’unica struttura amministrativa per la Valle Caudina, scaturito dal lavoro preparatorio per la candidatura culturale.

Impegna la Città Caudina a proseguire e intensificare ogni azione istituzionale, tecnica e partecipativa necessaria al raggiungimento dell’obiettivo, indipendentemente dall’esito della candidatura ministeriale.

Avvia con sollecitudine la revisione degli strumenti statutari fondamentali per la costruzione delle future cariche elettive e del bilancio unico.

Riconosce nel percorso verso la Capitale Italiana della Cultura lo strumento culturale, politico e sociale che ha reso evidente e non più rinviabile la volontà di unione maturata dal basso.

Ribadisce che questa direzione unitaria è l’unica in grado di garantire al territorio caudino un futuro di benessere e sviluppo per le generazioni presenti e future.

Questa delibera non è un semplice atto amministrativo, ma la dichiarazione di intenti di un’intera comunità che guarda al domani con coraggio e lungimiranza. Segna il passaggio dalla visione alla concretezza, inaugurando una fase costruttiva in cui la storia della Valle Caudina sarà scritta tutti insieme, con determinazione e spirito di collaborazione.

«Con il voto di ieri, il Consiglio ha compiuto una scelta storica e coraggiosa, che va ben oltre l’ordinaria amministrazione — dichiara Pasquale Fucci, presidente della Città Caudina — Abbiamo colto la straordinaria spinta propulsiva generata dalla candidatura culturale per tradurre in atti concreti un’aspirazione antica delle nostre comunità: essere finalmente un’unica voce, un unico progetto, un unico soggetto amministrativo forte e coeso. Il percorso è avviato e sarà irreversibile. Il nostro impegno ora è lavorare, insieme a tutti i Comuni e ai cittadini della Valle, per costruire giorno dopo giorno questa nuova, grande casa comune caudina. Il futuro inizia oggi».