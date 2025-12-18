Professore Canfora eletto Presidente Gruppo Italiano di Ingegneria Informatica Il GII coordina e promuove le attività scientifiche e didattiche del settore a livello nazionale

Il professore Gerardo Canfora del Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio è stato eletto Presidente del GII (Gruppo Italiano di Ingegneria Informatica), con l’unanimità dei votanti, durante l’Assemblea, che si è tenuta lo scorso 17 dicembre, presso la sede dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Nel corso della stessa Assemblea sono stati eletti Vicepresidenti del GII la professoressa Elisabetta Di Nitto, del Politecnico di Milano, e il professore Giuseppe Liotta, dell’Università di Perugia.

Il GII nasce con l'obiettivo di organizzare, coordinare e promuovere, a livello nazionale, le attività scientifiche e didattiche dei docenti e ricercatori di Ingegneria Informatica e si compone di più di 1200 docenti e ricercatori universitari inquadrati nel Settore Scientifico Disciplinare Sistemi di elaborazione delle informazioni (IINF-05/A), nonché quelli inquadrati nel settore disciplinare Informatica (INF0-01/A) afferenti a Dipartimenti di Ingegneria, che ne facciano esplicita richiesta, accettando lo statuto.

Nel discorso di presentazione della candidatura, il professore Canfora ha richiamato l’esigenza di «rendere sempre più chiaro il ruolo strategico dell’ingegnere informatico nella società contemporanea», dalla progettazione e gestione delle infrastrutture fondamentali all’abilitazione dell’innovazione industriale, dal supporto alla transizione digitale della Pubblica Amministrazione alla sicurezza delle infrastrutture critiche, fino alla trasformazione dei servizi sanitari, finanziari e logistici. Ha inoltre sottolineato l’importanza di «puntare su una ricerca di qualità» e di contribuire alla definizione di percorsi formativi coerenti con il nuovo quadro della formazione europea, capaci di evitare distorsioni e disorientamento tra studentesse e studenti, anche alla luce dello sviluppo continuo delle tecnologie che l’ingegneria informatica contribuisce a creare.

La Comunità UNISANNIO augura al professore Canfora buon lavoro nel coordinare uno dei raggruppamenti scientifici più numerosi dell’Ingegneria.