Paziente oncologica trascorre 9 giorni in PS: Mastella scrive al dg ospedale Una lettera a Morgante per chiedere spiegazioni sull'accaduto

In riferimento alla notizia della paziente oncologica di Morcone che ha trascorso nove giorni su una barella del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato una nota al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Maria Morgante per chiedere delucidazioni sull’accaduto. Di seguito il testo integrale della missiva.

“Ho appreso dai media della storia di una paziente, peraltro in condizioni di considerevole fragilità perché malata oncologica, che per ben nove giorni è stata trattenuta in Pronto Soccorso. Su una barella e a quanto riferiscono i familiari in una stanza sovraffollata.

Come Lei sa, tanto per senso di responsabilità e collaborazione istituzionale quanto per la realistica constatazione delle difficoltà che in numerose strutture sanitarie vivono i reparti d'emergenza, sono perfettamente consapevole delle difficoltà oggettive esistenti e dei sacrifici costanti cui sono costretti medici e operatori del Pronto Soccorso.

Tuttavia la vicenda, per i contorni che sono stati descritti, genera sconcerto, sincero rammarico per la donna e i familiari e soprattutto rischia di minare ulteriormente la fiducia delle cittadine e dei cittadini nell'istituzione sanitaria che Lei dirige.

Da presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Asl e da primo cittadino del capoluogo provinciale, Le chiedo di potermi delucidare sui fatti accaduti alla paziente di Morcone e sulle ragioni che hanno prodotto circostanze che - per come apparse - appaiono non consone ai canoni inderogabili di civiltà e di rispetto della dignità del malato”.