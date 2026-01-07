Nuovi droni e piloti brevettati nella Protezione Civile di Benevento Un passo avanti nella sicurezza e nel monitoraggio del territorio

Un'importante novità segna un passo avanti per la Protezione Civile di Benevento, con l'introduzione di una squadra di cinque nuovi piloti brevettati di droni, pronti a operare in situazioni di emergenza e in attività di monitoraggio territoriale. La formazione dei piloti, recentemente completata, segna un traguardo importante nell'impiego di tecnologie avanzate a supporto delle operazioni di soccorso.

Tecnologie avanzate per la sicurezza

Grazie all'uso di droni all'avanguardia, i nuovi piloti della Protezione Civile di Benevento saranno in grado di intervenire in maniera rapida ed efficiente nelle zone più difficili da raggiungere, specialmente in aree impervie o inaccessibili a piedi. Un’applicazione fondamentale di questa tecnologia sarà la ricerca di persone disperse, migliorando significativamente le tempistiche di intervento e aumentando le probabilità di successo in operazioni di salvataggio.

La capacità di sorvolare aree difficili, come montagne o boschi, con una visuale aerea dettagliata, permette ai piloti di individuare segnali di persone disperse in tempi record. Inoltre, grazie ai sensori avanzati installati sui droni, la squadra sarà in grado di operare anche in condizioni di scarsa visibilità, come in caso di nebbia o in ambienti scarsamente illuminati.

Collaborazione con il Comune di Benevento

Un aspetto fondamentale che ha reso possibile questa innovazione è la stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Benevento. Il Comune ha infatti offerto supporto logistico e finanziario per l'acquisto dei droni e per la formazione dei piloti, permettendo di elevare il livello di preparazione e sicurezza della Protezione Civile locale. Il programma di monitoraggio del territorio, che prevede l'uso dei droni per il controllo delle condizioni ambientali e la sorveglianza di aree a rischio, sarà un altro importante strumento a disposizione per garantire la sicurezza della comunità.

Il sostegno del consigliere Italo Barbieri

Il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile Italo Barbieri si è reso particolarmente disponibile per migliorare le dotazioni della squadra di piloti e garantire che la Protezione Civile di Benevento possa affrontare le sfide future con mezzi sempre più innovativi. “Investire in tecnologie moderne per la Protezione Civile è fondamentale per poter rispondere rapidamente alle emergenze e migliorare la qualità dei nostri interventi,” ha dichiarato Barbieri. “Continueremo a supportare la squadra, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le attrezzature e la formazione del personale.”

Un futuro pieno di opportunità

La protezione civile di Benevento non si ferma alla formazione dei nuovi piloti di droni. Sono in programma anche ulteriori corsi di aggiornamento e l’acquisto di nuove tecnologie, come sensori avanzati per il rilevamento di anomalie ambientali, che permetteranno di migliorare il monitoraggio delle aree a rischio frane o alluvioni.

L'introduzione dei droni è solo un esempio di come la Protezione Civile di Benevento stia investendo nel futuro per rendere la città e i suoi abitanti più sicuri, con un impiego sempre più integrato delle tecnologie moderne in ambito di sicurezza e prevenzione.