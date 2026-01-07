Confindustria a colloquio con la direttrice generale Asl Benevento, Spinosa La collaborazione pubblico/privata nel settore sanitario con l'obiettivo di migliorare i servizi

E’ stato un incontro molto costruttivo quello svoltosi tra il vertice dell’associazione sannita degli industriali e la direttrice generale dell’ASL di Benevento dottoressa Tiziana Spinosa.

Al centro del colloquio la collaborazione pubblico/privata nel settore sanitario con il comune obiettivo di migliorare i servizi e l’assistenza ai cittadini, mediante una proficua integrazione e un maggiore raccordo tra le strutture presenti. Sono state anche affrontate alcune problematiche di settore e definito un prosieguo delle attività in

incontri periodici successivi sulle varie tematiche.

La sezione Sanità di Confindustria Benevento abbraccia tutte e brache dalla riabilitazione, alla diagnostica, dalle case di cure, alle residenze per anziani, dai laboratori, alla specialistica.

Presenti all’incontro che si è svolto presso la sede dell’ASL, il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, il Presidente designato Andrea Esposito, il Presidente della Sezione Sanità Stefano Parziale e la Direttrice di Confindustria Benevento Anna Pezza.