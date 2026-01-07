Vertenza Microgame: incontro al Comune, Mastella "licenziamenti vanno ritirati" La raccomandazione del sindaco: l'azienda deve fare dietrofront

"La procedura di licenziamento ai danni di 14 dipendenti di Microgame non mi convince affatto. Da ex ministro del Lavoro trovo inadeguati e con profili procedurali presumibilmente di dubbia legittimità queste espulsioni dal circuito occupazionale. Ne chiedo il ritiro. Come mi hanno spiegato quest'oggi i rappresentanti di Fiom Cgil, sono numerosi gli elementi che lasciano perplessi. Innanzitutto il settore del gioco on line non è assolutamente in crisi, al contrario. La Microgame ha vinto recentemente una concessione, tramite una sua controllata, per raccolta di gioco on line. A quanto risulta, avrebbe effettuato nuove assunzioni negli ultimi 24 mesi e i bilanci non sarebbero in perdita. Addirittura tra coloro che perderebbero il lavoro, ci sono persone rientranti nelle 'categorie protette'. Alla luce di ciò, mi adopererò con ogni mezzo istituzionale affinché questi licenziamenti siano azzerati: l'azienda deve fare dietrofront. In caso contrario, mi rivolgerò all'Agenzia Dogane e Monopoli per segnalare un atteggiamento inaccettabile, anzitutto dal punto di vista etico", lo spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella a margine di una riunione al Comune cui hanno preso parte il consigliere comunale Antonio Picariello, Luciano Valle (segretario generale Cgil Benevento), Massimiliano Guglielmi (segretario generale Fiom Benevento e Campania), Pietro Politano (segreteria Fiom Benevento) e Marialaura Ascione (delegata azienale Fiom).