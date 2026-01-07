Maltempo: scatta l'allerta meteo fino alle 14 di domani 8 gennaio Le indicazioni del sindaco Mastella: chiusi cimitero, villa e parchi

In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 20 di oggi 7 gennaio e fino alle 14 di domani 8 gennaio, prevede venti forti con locali raffiche, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura per la giornata di domani:

- della villa comunale e dei parchi cittadini;

- del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.

Contestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento, e cioè

prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Il sindaco Mastella invita altresì gli studenti e il personale scolastico a prestare particolare prudenza, soprattutto negli spazi esterni e prossimi agli edifici scolastici, evitando di sostare nelle zone di possibile caduta di elementi mobili, quali cornicioni, tegole etc.