Piazza Orsini, parcheggio resta fino al 14 febbraio

La decisione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella e dell'assessore Cappa

Benevento.  

Il sindaco Clemente Mastella e l'Assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa rendono noto che - a seguito della proroga concessa da parte del Consorzio Cepio - l'area di Piazza Orsini continuerà ad essere disponibile fino al 14 Febbraio 2026 come parcheggio ad uso pubblico h 24 in modalità disco orario per massimo 60 minuti dalle ore 8:00 alle ore 20,00, come da apposita ordinanza. Come avvenuto sinora, la Polizia Municipale continuerà ad effettuare monitoraggi costanti per impedire la presenza di parcheggiatori non autorizzati.

