Il sindaco Clemente Mastella e l'Assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa rendono noto che - a seguito della proroga concessa da parte del Consorzio Cepio - l'area di Piazza Orsini continuerà ad essere disponibile fino al 14 Febbraio 2026 come parcheggio ad uso pubblico h 24 in modalità disco orario per massimo 60 minuti dalle ore 8:00 alle ore 20,00, come da apposita ordinanza. Come avvenuto sinora, la Polizia Municipale continuerà ad effettuare monitoraggi costanti per impedire la presenza di parcheggiatori non autorizzati.
Piazza Orsini, parcheggio resta fino al 14 febbraio
La decisione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella e dell'assessore Cappa
Benevento.