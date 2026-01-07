Consorzio Asi. Il presidente Vessichelli ringrazia l'avvocato Gazzella "Decisione presa pur non sussistendo impedimenti giuridici alla sua permanenza nel nostro CDA"

Il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli esprime, a nome del Comitato Direttivo, del Consiglio Generale e dei dipendenti tutti del Consorzio Asi di Benevento, "un apprezzamento sincero per il contributo di competenza professionale prestato dall’Avvocato Guerino Gazzella nell’espletamento del proprio incarico conferitogli tre anni addietro dal presidente De Luca.

“Guerino Gazzella, oltre che al Presidente della Regione Campania, ha presentato anche al nostro Consorzio una nota di dimissioni, quale componente del CDA, peraltro preventivamente annunciate. Al fine di scongiurare eventuali strumentalizzazioni derivanti dalla nomina ad assessore regionale di sua moglie, Maria Carmela Serluca, e con l’unica motivazione reale dettata dall’opportunità, l’avvocato Gazzella ha dato testimonianza di un comportamento esemplare.

Intendo perciò ringraziarlo pubblicamente poiché pur non sussistendo impedimenti giuridici alla sua permanenza nel nostro CDA, questi non ha esitato a troncare ogni polemica politica sul nascere”.