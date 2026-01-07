Amore (CESVOLAB): Auguri a Fico disponibili a lavorare su rilancio aree interne "Riflessioni del neo presidente intercettano pienamente il nostro lavoro per lo sviluppo"

“CESVOLAB rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a Roberto Fico, a tutta la giunta regionale, esprimendo apprezzamento per le parole e l’attenzione da lui dedicate al tema delle aree interne, alla coesione territoriale e alla necessità di non lasciare indietro nessuna comunità”. Lo dice Raffaele Amore, Presidente CESVOLAB Irpinia Sannio.



“Le riflessioni espresse da Fico – spiega Amore - intercettano pienamente il lavoro che CESVOLAB – Laboratorio per lo sviluppo dei territori porta avanti ogni giorno: un impegno concreto per l’innovazione sociale, lo sviluppo locale, la valorizzazione delle competenze e il rafforzamento delle comunità, con particolare attenzione ai territori più fragili e marginali.



Attraverso attività di ricerca, progettazione, accompagnamento e formazione, CESVOLAB opera per trasformare le aree interne in luoghi di opportunità, partecipazione e futuro”.



“Crediamo, come affermato dallo stesso Fico, che le aree interne rappresentino – aggiunge - una risorsa strategica per il Paese e che sia oggi più che mai necessario avviare un metodo di confronto stabile, capace di unire istituzioni, corpi intermedi, mondo civico e territori, per costruire politiche efficaci e durature. Abbiamo seguito con attenzione e interesse le sue parole e guardiamo con fiducia e ottimismo alla possibilità di aprire un dialogo costruttivo, convinti che solo attraverso il confronto e la collaborazione si possano affrontare le grandi sfide sociali, economiche e territoriali che l’Italia ha davanti”.



“CESVOLAB conferma la propria disponibilità a contribuire a questo percorso con idee, esperienze e proposte, mettendo al centro le comunità e il valore dei territori” conclude Amore.

