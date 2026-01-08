LILT Benevento e La forza e il sorriso E.T.S. inaugurano laboratori di bellezza L'iniziativa gratuita per donne in trattamento oncologico

La LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento, in collaborazione con l’associazione “La Forza e il Sorriso E.T.S.”, inaugura un nuovo servizio gratuito di laboratori di bellezza dedicati alle donne in trattamento oncologico.

Il servizio prenderà il via martedì 13 gennaio 2026 presso la sede della LILT di Benevento (in via Martiri d’Ungheria n.21), rappresentando un’importante iniziativa a sostegno del benessere psicofisico delle pazienti oncologiche del territorio. Il progetto sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede della LILT di Benevento, con inizio alle ore 11.00. Interverranno: il dottore Antonio Febbraro, oncologo e presidente LILT Benevento; il dottore Paolo Braguzzi, presidente de “La Forza e il Sorriso E.T.S.” e Clemente Mastella, Sindaco della Città di Benevento.

Con l’attivazione dei laboratori di bellezza, la LILT Benevento diventa un punto di riferimento provinciale, offrendo al territorio un’opportunità concreta di supporto, condivisione e recupero dell’autostima. L’iniziativa si inserisce nella rete nazionale del progetto promosso da “La Forza e il Sorriso E.T.S.”, che conta oltre 60 enti e strutture sanitarie aderenti in tutta Italia. I laboratori di bellezza gratuiti prevedono la partecipazione di gruppi composti da 4 a 6 donne, che si riuniscono per circa due ore. Gli incontri sono guidati da una beauty coach professionista e volontaria, con il supporto di una psicologa.

“La Forza e il Sorriso – Look Good Feel Better Italia E.T.S.” è attiva in Italia dal 2007, sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale delle imprese cosmetiche (Federchimica). Il progetto si ispira all’esperienza internazionale del programma “Look Good Feel Better”, nato negli Stati Uniti nel 1989 e oggi presente in 27 Paesi nel mondo. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere un progetto collettivo di responsabilità sociale, valorizzando il ruolo del cosmetico come strumento di benessere, dignità e autostima, per accompagnare le donne colpite da tumore in un percorso di cura che tenga conto anche della dimensione emotiva e relazionale.