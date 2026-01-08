Terminal provvisorio via Mustilli. Bagni indecenti: denuncia Federconsumatori "Intervenire con urgenza per garantire un’adeguata pulizia e manutenzione dei serivizi"

La Federconsumatori di Benevento accende i riflettori, dopo le tante segnalazioni, sulle pietose condizioni igienico – sanitarie in cui versano i bagni mobili installati presso il terminal bus provvisorio di via Mustilli, a Benevento.

“Secondo quanto riferito dagli utenti – rimarca Antonio Balletta -, i servizi igienici verserebbero in condizioni definite 'infestanti' e comunque non conformi ai minimi standard di igiene e decoro, risultando di fatto difficilmente utilizzabili e rappresentando un potenziale rischio per la salute dei viaggiatori. Tale situazione è particolarmente grave se si considera che il terminal provvisorio è quotidianamente frequentato da studenti, lavoratori e cittadini, che si vedono costretti a utilizzare questi servizi in assenza di valide alternative".

La Federconsumatori di Benevento, pertanto, chiede "con forza agli enti e ai soggetti competenti di intervenire con urgenza per garantire un’adeguata pulizia igienica e una corretta manutenzione dei bagni mobili, al fine di tutelare la salute, la dignità e i diritti dei pendolari e di tutti gli utenti del trasporto pubblico. Restiamo in attesa di riscontri concreti e tempestivi, riservandoci di intraprendere ulteriori iniziative a tutela dei consumatori qualora la situazione dovesse perdurare e non adeguatamente gestita".