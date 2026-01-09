"Sede via da Benevento e tariffe fino al +46%, così si mortifica il territorio"

L'ira del sindaco De Ieso per le ultime decisioni dell'Alto Calore

Pago Veiano.  

"Il 2026 si apre con un ulteriore colpo di mano da parte di Alto Calore: la decisione di trasferire la sede da Benevento. Una scelta che, se confermata,  segnerebbe l’ennesimo abbandono del territorio. Una decisione ancora una volta assunta senza alcun confronto con i Comuni soci". 

Cosi in una nota il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso che rimarca: "Tutto questo mentre ai cittadini viene presentata una stangata sulle tariffe dell’acqua: aumenti annui intorno al 10%, con un rincaro complessivo che arriverà fino al +46% entro il 2027. Bollette sempre più alte a fronte di un servizio carente e discontinuo, con interi comuni lasciati senza acqua per giorni.  L’abbandono riguarda anche operatori e dipendenti, costretti a lavorare in condizioni difficili e senza mezzi adeguati, mentre si smantella la presenza dell’ente sul territorio.
Siamo ancora in attesa di risposte, dopo il colpo di mano sulle tariffe. I Comuni sono soci di Alto Calore, come tale rivendichiamo un ruolo attivo, non possiamo continuare a subire decisioni unilaterali su tariffe, servizio e sedi. Credo che la nuova governance abbia il dovere di convocare un tavolo di confronto nell’interesse delle comunità che, come primi cittadini, rappresentiamo”. 

