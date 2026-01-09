Scuola Moscati: il Comune "impianto di riscaldamento funzionante" Palladino: nella giornata di lunedì saranno svolti approfondimenti tecnici ulteriori

"Circa il problema occorso all'impianto di riscaldamento della scuola Moscati al rione Ferrovia, il Settore competente mi ha informato che il guasto è stato riparato e che ora i termosifoni sono funzionanti. Tuttavia nella giornata di lunedì saranno svolti approfondimenti tecnici ulteriori per evitare il ripetersi del disagio", lo scrive in una nota il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino.