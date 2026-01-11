Benevento piange la triste scomparsa di Gaetano Ci lascia un uomo buono e innamorato della sua terra

È una notizia che ha scosso profondamente l’intera comunità di Benevento. Gaetano Olivieri è morto questa mattina presso l’Ospedale Civile di Piedimonte Matese, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nel giro di poche ore, i social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio. Tra questi, anche quello del consigliere comunale Picariello, che mantiene uno stretto contatto con la famiglia, soprattutto in queste ore così difficili.

Affranta, la comunità sannita ricorda Gaetano come una figura diventata negli anni un vero e proprio simbolo della città. Presenza costante in ogni manifestazione legata al sociale e allo sport, era profondamente legato al “suo” Rione Libertà. Tra le palazzine era una consuetudine vederlo passeggiare, salutare tutti, come se fosse un parente di ogni famiglia del quartiere più popoloso di Benevento. Da qualche tempo la sua presenza si era diradata, facendo intuire problemi di salute che, purtroppo, hanno portato al triste epilogo. Indimenticabile resta il video che lo vede protagonista insieme a Gianni Morandi, registrato durante la presenza del cantante in città per un concerto: insieme cantarono “C’era un ragazzo che come me”, un momento diventato virale con milioni di visualizzazioni.

Perché Gaetano era anche questo: un uomo buono, spontaneo, capace di farsi voler bene, protagonista autentico e innamorato della sua terra.

La data dei funerali

Stabiliti i funerali per Gaetano. Si terranno nella giornata di domani, lunedì 12 gennaio, presso la Chiesa di San Modesto a partire dalle ore 15:30.