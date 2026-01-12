Divieti di sosta temporanei al rione Ferrovia per potenziamento rete elettrica Fino al 13 febbraio in varie zone del rione di Benevento

Il comune di Benevento informa che fino al 13 febbraio alcune zone del rione Ferrovia saranno interessate da lavori di consolidamento e potenziamento della rete elettrica con esecuzione a cura della Selind all'uopo incaricata da E-Distribuzione.



Gli interventi saranno attuati con applicazione graduale e progressiva al viale Principe di Napoli, limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con piazza Colonna e l'incrocio con via Trieste e Trento, in piazza Colonna, via Adua, via Trieste e Trento e via De Longis e comporteranno temporanei divieti di sosta con attuazione esclusivamente nei soli giorni, orari e tratti individuati dalla preventiva apposizione segnaletica esplicativa delle restrizioni.



Inoltre, anche alcune aree di via XXV Luglio e via Mariano Russo saranno analogamente interessate da temporanee limitazioni alla sosta, purchè previamente segnalate, mentre via Nuzzolo sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto dall'incrocio con via Stasi all'incrocio con via Compagna solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari di volta in volta coincidenti con l'esecuzione dei lavori di ripristino del manto d'usura dell'asfalto nelle suddette zone già oggetto di scavo ed intervento nello scorso mese di novembre.