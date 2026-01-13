Contrasto alla violenza di genere, premiato operato cooperativa iCare Il riconoscimento di Fondosviluppo di Confcooperative

Nell’ambito del bando “Rompi il silenzio” di Fondosviluppo, promosso nell’ambito della campagna nazionale #fattisentirecontrolaviolenza di Confcooperative che mira a contrastare la violenza di genere, è stata accolta la candidatura della cooperativa sociale di comunità iCare con il Centro Antiviolenza “La Voce delle Donne” dell’Ambito B3, operativo a Montesarchio e a Sant’Agata de’ Goti.

L’iniziativa di Confcooperative sostiene realtà cooperative attive su tutto il territorio nazionale. impegnate in prima linea in questo ambito, incentivando progetti dedicati alla prevenzione, al supporto delle vittime e alla sensibilizzazione della comunità.

“Un riconoscimento che ci lusinga e responsabilizza ulteriormente – dichiara la responsabile del CAV Fabiola Filippelli – perché premia il nostro operato, offrendo un sostegno concreto per il potenziamento delle attività esistenti e lo sviluppo di nuove azioni capaci di generare un impatto positivo, duraturo e diffuso nell’accoglienza, nell’ascolto e nei percorsi di prevenzione e di autonomia delle donne vittime di violenza. Ringraziamo di vero cuore Fondosviluppo, società di sistema di Confcooperative, e la Commissione nazionale "DonneAzione" per il proficuo lavoro di accompagnamento”.

Con DolceMente, ragazzi e giovani con disabilità fisica e/o comportamentale, insieme ad operatori e volontari, realizzano nel corso dell'anno prodotti di pasticceria secca, fresca e danno vita a catering per eventi pubblici e privati. Il laboratorio nasce per rispondere al

bisogno di creare luoghi inclusivi non solo per le relazioni sociali di ragazzi con disabilità, ma anche per creare le condizioni di una cultura del lavoro di persone con svantaggio. Attualmente partecipano al laboratorio n. 30 ragazzi con disabilità, tra la Valle Telesina e la

Valle Caudina. Dolcemente è a tutti gli effetti un laboratorio formativo per l’acquisizione di competenze al lavoro (pasticceria e allestimento) e sociali (catering) e per favorire un progetto di vita indipendente per i ragazzi. Attualmente iCare gestisce 18 progettualità sociali nel territorio della provincia di Benevento.