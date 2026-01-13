Via Bartolomeo Camerario: il 15 gennaio interdetta al traffico e alla sosta Parte della strada nel tratto compreso tra vico III^ San Nicola e incrocio con piazza Piano di Corte

Giovedì 15 gennaio, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, parte di via Bartolomeo Camerario, nel tratto compreso tra l'incrocio con vico III^ San Nicola e l'incrocio con piazza Piano di Corte, sarà interdetta al traffico e alla sosta, anche per residenti ed autorizzati, al fine di consentire l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica da parte di Ge.Se.Sa.

Per l'occasione, limitatamente al solo arco temporale della chiusura, per i veicoli degli abitanti delle zone interessate (via Camerario, vico III^ San Nicola, vico I^ San Nicola, via Arcivescovo Feoli) muniti dell'autorizzazione annuale alla circolazione nella Ztl Traiano è stata eccezionalmente prevista la possibilità di transitare lungo corso Garibaldi ma solo ed esclusivamente per esigenze di accesso e deflusso dalle proprie dimore.