Benevento alloggi Erp: c'è l'avviso per le graduatorie comunali Domande a partire dal 2 marzo

L'assessore all'Urbanistica e alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e per la formazione delle graduatorie comunali finalizzate all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

L’Avviso, consultabile integralmente al seguente link https://static1.squarespace.com/static/5d88ca2fb276b02cbaef607d/t/695381fe14317977d4de6dcb/1767080446614/DD+430+del+18.12.2025_AVVISO.pdf, consente ai cittadini del Comune di Benevento che si trovano in condizioni di difficoltà abitativa di presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi ERP disponibili. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 del 2 marzo 2026 e fino alle ore 14,00 del 15 aprile 2026. La procedura di presentazione della domanda è interamente telematica e avviene esclusivamente tramite la piattaforma online della Regione Campania, utilizzando le credenziali di identità digitale SPID, CIE o CNS. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione. Possono partecipare all’Avviso i cittadini che presentano domanda per il Comune di Benevento e che risultano in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa regionale. In particolare, il richiedente deve essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato dell’Unione Europea oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di un valido titolo di soggiorno. È inoltre necessario risiedere anagraficamente o svolgere un’attività lavorativa stabile nel Comune di Benevento. Inoltre, è richiesto che il valore ISEE del nucleo familiare non superi i 16.000 euro. Per quanto riguarda la situazione abitativa, non possono accedere alla graduatoria i cittadini che risultano proprietari o titolari di diritti reali su alloggi ritenuti adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare. Sono previste specifiche eccezioni nei casi di separazione o divorzio, perdita del diritto all’abitazione nella casa coniugale, alloggi inagibili o soggetti a provvedimenti di sgombero. Sono inoltre esclusi coloro che abbiano occupato abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, che abbiano ceduto irregolarmente un alloggio ERP o che risultino già assegnatari definitivi di un alloggio pubblico, nonché i soggetti per i quali ricorrono le cause di esclusione previste dalla normativa vigente. Le graduatorie saranno formate su base comunale e pubblicate (provvisoria e definitiva) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Al fine di agevolare l’accesso alla procedura, il Comune di Benevento attiverà, successivamente all’apertura dei termini regionali, uno sportello comunale dedicato all’assistenza dei cittadini. Lo sportello fornirà supporto informativo e operativo nella compilazione e nell’invio delle domande online, con particolare attenzione ai cittadini che incontrano difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali. Le modalità di accesso, i giorni e gli orari di apertura saranno comunicati con un successivo avviso del Comune di Benevento. Per informazioni di carattere generale e per assistenza tecnica regionale è attivo l’indirizzo email: avvisoerp@regione.campania.