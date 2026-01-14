Benevento Comune Plastic Free: premio per il quinto anno consecutivo Rosa: prova tangibile di un impegno messo in campo con costanza e visione

Per il quinto anno consecutivo, la città di Benevento ottiene il prestigioso riconoscimento di “Comune Plastic Free”. Il premio nazionale, che certifica l’impegno concreto degli enti locali nella lotta contro l’inquinamento da plastica, premia ancora una volta il capoluogo sannita come modello di sostenibilità su scala nazionale.

Un traguardo che non è frutto di iniziative isolate, ma di una strategia di lungo periodo, come sottolineato dall’Assessore all’Ambiente Alessandro Rosa: "Riconfermarsi per il quinto anno consecutivo non è un caso, ma la prova tangibile di un impegno messo in campo con costanza e visione. Abbiamo lavorato duramente per ridurre il consumo di plastica in maniera scientifica e non estemporanea, attraverso politiche strutturali che hanno inciso profondamente sulle abitudini della città e sulla gestione dei rifiuti. Questo premio appartiene a tutta l’amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella, con cui condivido una visione di città sempre più moderna e rispettosa dell’ecosistema".

L’Assessore ha poi voluto estendere il merito di questo successo a tutti gli attori coinvolti nel processo di transizione ecologica: "Un ringraziamento doveroso va al mio settore, ai miei collaboratori e ovviamente al dirigente Maurizio Perlingieri, agli amici della Commissione Ambiente, per il costante supporto e il lavoro di squadra, e un plauso speciale a un’eccellenza del nostro territorio come l’Asia. Sotto la guida dell’amico Donato Madaro, l’azienda ha dimostrato una professionalità e un’efficienza fondamentali per raggiungere standard qualitativi così alti. Infine, il grazie più grande va ai cittadini di Benevento: senza la loro sensibilità e la loro collaborazione quotidiana, nessun premio sarebbe stato possibile."

In chiusura del suo intervento, l'assessore Rosa ha voluto dedicare un pensiero commosso a una figura cara alla comunità beneventana, recentemente scomparsa:

"In un momento di gioia per la nostra città, il mio pensiero e la dedica di questo riconoscimento vanno a Gaetano Olivieri, amico di tutti noi, che ci ha lasciati negli ultimi giorni. Il suo ricordo ci accompagnerà anche in questo percorso di cura per il bene comune".

Con questo quinto titolo consecutivo, Benevento si consolida tra le realtà urbane più virtuose d’Italia, pronta a proseguire il percorso di innovazione ambientale e tutela del territorio.