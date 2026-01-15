Potenziamento della rete elettrica da domani al 27 febbraio: ecco i divieti AA Benevento le strade interessate dai lavori

Il comune di Benevento avvisa i cittadini che da domani venerdì 16 gennaio e fino al prossimo 27 Febbraio alcune strade del centro cittadino saranno interessate da lavori di consolidamento e potenziamento della rete elettrica con esecuzione a cura della Selind all'uopo incaricata da E-Distribuzione.Gli interventi saranno attuati con applicazione graduale e progressiva nelle seguenti strade:

- Via dei Longobardi (da incrocio con Via Vittime di Nassirya ad incrocio con Via San Pasquale)

- Via San Pasquale

- Via Cupa Santa Lucia

- Via Giordano

- Via Tiengo

- Via Sergio Mariani

- Via Vittime di Nassirya

- Via del Pomerio

Pertanto vigeranno temporanei divieti di sosta nella fascia oraria 7:30 - 17:30 esclusivamente nei soli giorni e nei soli tratti specificatamente interessati. I divieti saranno segnaati con apposizione della relativa segnaletica esplicativa delle restrizioni.

Laddove necessario, i lavori potrebbero comportare anche l'istituzione di temporanei sensi unici alternati regolati da movieri e impianti semaforici.