"Nomine dirigenti Alto Calore: segnalerò a De Felice perplessità dei Sindaci" Coordinatore del Distretto sannita di Ente idrico campano Pompilio Forgione: servono scelte oculate

"Incontrerò domattina l'amministratrice unica di Alto Calore Alfonsina De Felice per un briefing programmato sugli assetti e le attività programmatiche in agenda per il 2026. Nel corso dell'incontro non potrò eludere però un chiarimento franco sulla vicenda delle due nomine dirigenziali per due dipendenti di corso Europa".

Così il coordinatore del Distretto sannita di Ente idrico campano Pompilio Forgione che precisa: "Lungi da me mettere in discussione la legittimità amministrativa degli atti e le facoltà decisionali proprie dell'amministratore unico, ma non si possono né sottacere, né minimizzare le ricadute politiche e sull'opinione pubblica di alcuni atti, a poche settimane dalla dolorosa, quanto obbligata decisione, di aumentare le tariffe idriche. Il rispetto che si deve ai cittadini, chiamati ad un sacrificio per evitare il default di Alto Calore, impone di fare scelte oculate, spartane e improntate alla massima moderazione economica. I sindaci sanniti mi hanno segnalato perplessità rispetto alla nomina di due dirigenti con queste tempistiche e queste perplessità politiche le segnalerò a chiare lettere all'amministratrice unica De Felice".