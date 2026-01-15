Trasporto pubblico locale. Dipendenti ancora senza 13esima. Tuonano i sindacati "Inaccettabile il comportamento di una società che continua a ricevere regolarmente fondi pubblici"

Sulla vicenda della tredicesima mensilità ancora non corrisposta ai dipendenti del trasporto pubblico locale di Benevento intervengono nuovamente i sindacati FILT Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti provinciali.

"Non possiamo più tacere - tuonano Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra, Cosimo Pagliuca -. È inaccettabile che una società che continua a ricevere regolarmente fondi pubblici dall’Amministrazione comunale si permetta di calpestare i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, ignorando deliberatamente gli obblighi contrattuali.

Parliamo di una situazione gravissima: mentre il Comune ha versato quanto dovuto, la società continua a 'fare spallucce' nei confronti dei dipendenti non pagando la tredicesima e arrivando, tra l’altro, alla scadenza di martedì 20, data entro la quale dovranno essere corrisposti anche gli stipendi mensili. Siamo davanti all’ennesima dimostrazione di una gestione irresponsabile e offensiva verso chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale alla cittadinanza.

Questa società non può e non deve continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale a Benevento - rimarcano ancora una volta i sindacalisti -".

Per questi motivi Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra, Cosimo Pagliuca con forza chiedono "all’Amministrazione comunale di riflettere seriamente e di assumere ogni iniziativa necessaria per mandare via al più presto questa società, che rappresenta un’offesa non solo per i dipendenti, ma per l’intera cittadinanza beneventana".