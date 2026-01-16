Divieti di sosta e fermata su viale Principe di Napoli per la potatura alberi Fino al 31 gennaio al rione Ferrovia

Si rende noto che fino al 31 gennaio su viale Principe di Napoli, lato numeri civici pari, vigerà il divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta e attuazione anche nei confronti dei residenti, nei soli tratti previamente segnalati ed interessati dai lavori di potatura alberi.



A partire dal 2 febbraio l'intervento e i divieti di sosta ad essi connessi saranno attuati in modalità graduale e progressiva anche sul lato opposto (civici dispari) di viale Principe di Napoli, da piazza Colonna a salire verso piazza Bissolati.