Enrico Montesano a Benevento: il pubblico mi vuole ancora bene VIDEO Questa mattina l'incontro con il sindaco Mastella, stasera lo spettacolo al Comunale

“Co' tutti 'sti microfoni me pare d'esse Trump”. Battuta sempre pronta, sguardo beffardo, verve immutata. Enrico Montesano, alias "er pomata", a Benevento trasforma un'intervista in un piccolo show.

Il celebre attore questa mattina ha incontrato il sindaco Clemente Mastella a Palazzo Mosti.

Montesano, infatti, stasera porta in scena, al teatro Vittorio Emanuele di Benevento, la piece “OTTANTA voglia di stare con voi”, con cui festeggia il traguardo degli 80 anni tra ironia tagliente e capacità di raccontare la storia del costume italiano.

In un clima di grande cortesia e leggerezza, Mastella e Montesano hanno rievocato trascorsi e amicizie comuni nel mondo del cinema italiano e ripercorso gli sviluppi della storia della commedia italiana, dei cui tempi d'oro Montesano è stato un assoluto protagonista.

Nel video l'intervista rilasciata dall'attore.