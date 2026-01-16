Unione consumatori: Benevento tra le città più economiche d'Italia Secondo posto, dopo Brindisi, ex aequo con Sassari

Benevento tra le città più care d'Italia... non più.

L'Unione Nazionale Consumatori, infatti, ha stilato la classifica delle città più care d'Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita.

Non solo, quindi, delle città capoluogo di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Uno studio basato sull'inflazione media dello scorso anno resa nota oggi dall'Istat che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2025 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2024.

Vince ancora una volta Bolzano dove l'inflazione media pari a +2,2%, pur essendo solo la terza più alta d'Italia ex aequo con Rimini, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente, per una famiglia media, a 730 euro in più rispetto al 2024.

Sull'altro fronte della classifica, la medaglia d'oro come “città più risparmiosa” va a Brindisi, dove con 1% si ha un aggravio di 197 euro rispetto alla spesa del 2024. Al secondo posto Sassari ex aequo con Benevento, con una variazione di 199 euro.

Medaglia di bronzo per Trapani, +0,9% e +208 euro.

