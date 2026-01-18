Mastella: "Benevento è la seconda città più economica d'Italia" "Dati economici sempre più positivi rinsaldano nostro lavoro"

"Secondo l'Unione nazionale consumatori, che ha rielaborato i dati dell'Istat, nel 2025 Benevento è stata la città più economico d'Italia, dopo Brindisi. Nonostante una spirale inflattiva che in alcune città ha prodotto aumenti medi superiori a 600 euro, a Benevento gli incrementi sono stati assai più contenuti, tre volte inferiori ai centri più cari e con i numeri più virtuosi della Campania. E' il segno di un sistema sociale, economico e istituzionale che funziona". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"A prescindere da chiacchiericci e toni eccessivi, continuiamo a lavorare per la Città. Una serie di dati economici positivi, come l'aumento su base quinquennale di 9 punti del Pil cittadino certificato da una recente ricerca della Cgia di Mestre, rinsaldano il nostro lavoro che dà frutti evidenti, anche sul piano statistico-economico".

