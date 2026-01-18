"Buon lavoro a Ida Lonardo, eletta alla guida dell'Ordine dei Commercialisti" Il messaggio del sindaco per la neo presidente dell'ordine

"Auguro buon lavoro alla presidente Ida Lonardo, eletta alla guida dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili. Insieme ai consiglieri, sono sicuro saprà svolgere un ottimo lavoro. Auspico altresì una proficua collaborazione istituzionale con un Ordine che rappresenta una professione cruciale per il sistema socio-economico della Città e della provincia e che svolge un ruolo di grande responsabilità in ambiti quali la crescita economica nel rispetto degli equilibri contabili e l'equità redistributiva e fiscale", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.