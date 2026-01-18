Pellegrino Mastella: Dialogo tra ordini e istituzioni per lo sviluppo" "Auguri di buon lavoro a Ida Lonardo per l'elezione a presidente Ordine Commercialisti"

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Ida Lonardo per la prestigiosa elezione a presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento, a tutto il Consiglio, al Revisore e al Comitato Pari Opportunità". Cosi in una nota, il consigliere regionale della Campania, Pellegrino Mastella.

"Un risultato importante - commenta Mastella - frutto di competenza, impegno e profonda conoscenza del territorio. Sono certo che saprà guidare l’Ordine con equilibrio, visione e spirito di servizio”.

Dialogo tra ordini e istituzioni per costruire nuovi percorsi di sviluppo

“Nella convinzione che il rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra istituzioni e ordini professionali rappresenti un valore decisivo per costruire percorsi di sviluppo condivisi, si fa largo l’esigenza di definire progetti concreti che coinvolgano diversi enti istituzionali, per valorizzare la loro crescita professionale, favorire l’inserimento della figura del Commercialista in nuove aree di attività e creare nuovi sbocchi professionali, nell’interesse di tutti”, conclude Pellegrino Mastella.