Mastella-Morgante: una strategia sinergica per la sanità nel Sannio A Palazzo Mosti l'atteso confronto dopo il caso della paziente oncologica rimasta per giorni in ps

Un nuovo corso caratterizzato da sinergia e collaborazione per consentire la crescita dell'ospedale e dell'offerta sanitaria per il territorio.

E' in estrema sintesi il senso dell'appuntamento in programma questo pomeriggio, a Palazzo Mosti, tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la direttrice generale dell'ospedale San Pio di Benevento, Maria Morgante.

Un momento di confronto e chiarimento dopo il caso della paziente oncologica che ha trascorso nove giorni in barella al pronto soccorso. Un caso che ha sollevato l'indignazione dei cittadini e degli amministratori del Sannio e per il quale il personale sanitario dell'ospedale, pur spiegando che sono stati seguiti i protocolli, ha rivolto le scuse alla paziente.

Morgante: ecco il piano per l'ospedale

E il dg Morgante a margine dell'appuntamento ha chiarito “Ci siamo impegnati ad un confronto e ad un rapporto di più intensa collaborazione. E' chiaro che l'attenzione resta puntata sulle criticità legate al pronto soccorso ma ho chiarito anche le attività in corso a cominciare dall'aumento dei posti letto: con l'apertura del nuovo reparto di neurologia, l'incremento dei posti letto per la medicina interna e poi i lavori per la medicina nucleare. Proseguiamo con i lavori per la sub intensiva ed è in corso la gara per il nuovo reparto di ostetrica e ginecologia che vedrà la realizzazione delle nuove sale operatorie, sala parto, la sala per il parto in acqua e il nuovo reparto. In più ci concentriamo per il progetto del reparto di malattia infettiva e gastroenterologia senza dimenticare il lavoro per la struttura riabilitativa a Sant'Agata dei Goti con un reparto di riabilitazione robotica e la realizzazione di una piscina riabilitativa”.

Proseguono anche i concorsi per consentire l'aumento di personale e Morgante chiarisce che con il sindaco c'è stato l'invito al Presidente della Regione Fico.

Mastella: lavorare meglio anche per la facoltà di medicina dell'Unisannio

Dello stesso parere il sindaco Mastella “Dobbiamo collaborare in maniera piena per una risposta sanitaria immediata e pronta. C'è però, per il settore sanitario un problema sistemico comune a tutti. La situazione dei pronto soccorso è oggettivamente drammatica dovunque. Ciò nonostante dobbiamo collaborare per migliorare la qualità del servizio”.

E il sindaco rilancia anche la facoltà di medicina “Ho incontrato la Rettrice dell'Ateneo del Sannio che mi ha annunciato che nei primi giorni di febbraio saranno qui gli 80 studenti del corso. E' evidente che l'ospedale deve migliorare anche in virtù di questo passaggio. Per questo collaboreremo con l'Università per offrire loro una sistemazione abitativa e sto pensando alla struttura ex Orsoline come una cittadella per la facoltà di medicina”.