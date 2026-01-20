A Benevento giornata dedicata alla raccolta Raee: vecchi elettrodomestici e pc

L’Asia comunica che per domenica prossima, 25 gennaio, ha organizzato un’altra giornata straordinaria di raccolta dei rifiuti elettronici (Raee). L’appuntamento è al rione Libertà, in via Vincenzo Cardone 85 (in prossimità del campetto di basket), a partire dalle ore 10 e fino alle 13.
I cittadini potranno conferire vecchi apparecchi elettrici ed elettronici non più funzionanti come elettrodomestici, computer, telefoni, televisori, lampadine, giocattoli, lampade fluorescenti, macchine da cucire, forni. L’obiettivo dell’Azienda è di sensibilizzare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti, soprattutto i Raee che contengono al loro interno materiali che se non smaltiti in modo adeguato possono provocare gravi inquinamenti ambientali. L’evento ha ricevuto il patrocinio morale del Centro di coordinamento Raee.