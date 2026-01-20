A Benevento giornata dedicata alla raccolta Raee: vecchi elettrodomestici e pc Il 25 gennaio in via Vincenzo Cardone 85 (in prossimità del campetto di basket) dalle 10 alle 13

L’Asia comunica che per domenica prossima, 25 gennaio, ha organizzato un’altra giornata straordinaria di raccolta dei rifiuti elettronici (Raee). L’appuntamento è al rione Libertà, in via Vincenzo Cardone 85 (in prossimità del campetto di basket), a partire dalle ore 10 e fino alle 13.

I cittadini potranno conferire vecchi apparecchi elettrici ed elettronici non più funzionanti come elettrodomestici, computer, telefoni, televisori, lampadine, giocattoli, lampade fluorescenti, macchine da cucire, forni. L’obiettivo dell’Azienda è di sensibilizzare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti, soprattutto i Raee che contengono al loro interno materiali che se non smaltiti in modo adeguato possono provocare gravi inquinamenti ambientali. L’evento ha ricevuto il patrocinio morale del Centro di coordinamento Raee.