Farnetum e Union Cerreto "ospiti" del Benevento Va avanti l'iniziativa "Con il Benevento lo sport sannita al Vigorito"

L'iniziativa giallorossa "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito", promossa dal Benevento Calcio, che coinvolge le realtà sportive locali e della provincia in occasione delle partite casalinghe della Strega, vivrà domenica un altro suo appuntamento. Questa settimana il Club giallorosso ospiterà l'ASD Farnetum e l'ASD Union Cerreto Sannita.

L'ASD Farnetum di Fragneto Monforte, fondata nel 1994, è una storica realtà sportiva del territorio che promuove la crescita dei giovani attraverso calcio e pallavolo, unendo sport, educazione e valori come rispetto e collaborazione.

L'ASD Union Cerreto Sannita, nata nel 2024 dalla fusione di Atletico Cerreto e Sporting Cerreto, è una nuova realtà dedicata allo sviluppo del calcio, con attività dalla Scuola Calcio alla Prima Squadra, che milita attualmente in Seconda Categoria.

Domenica 15 marzo 2026, nell’intervallo della gara Benevento-Foggia, con fischio d’inizio alle 14:30, i tesserati delle società saranno protagonisti di un suggestivo giro di campo, affiancati da dirigenti e allenatori. Attraverso la voce dello speaker, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere la storia, i valori e l’impegno con cui entrambe le realtà promuovono e sostengono la pratica sportiva nel territorio sannita.

Nella foto trratta da Facebook un momento dell'attività del Farnetum