"Ben…cammino": l’ASL Benevento promuove salute, prevenzione e comunità attive La direttrice generale Spinosa: "La prevenzione è la chiave per una comunità più sana e attiva"

Promuovere stili di vita sani, contrastare la sedentarietà e rafforzare il benessere delle comunità locali attraverso iniziative semplici, accessibili e inclusive. È questo l’obiettivo del progetto “Ben…cammino”, promosso dall’ASL di Benevento nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione – Programma PP2 “Comunità Attive”, per il quale è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni della provincia.

L’iniziativa punta all’attivazione dei Gruppi di Cammino, attività gratuita rivolta in particolare alla popolazione adulta, soprattutto agli over 40, che prevede passeggiate organizzate lungo percorsi urbani o naturalistici individuati dalle amministrazioni comunali e guidate da volontari formati, i cosiddetti Walking Leader.

«La prevenzione è la chiave per una comunità più sana e attiva – afferma Tiziana Spinosa, Direttrice Generale dell’ASL di Benevento – Con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini una occasione ed uno strumento concreto per prendersi cura di sé stessi, favorire la socializzazione e valorizzare il territorio. Camminare insieme significa fare prevenzione, ma anche creare legami e reti tra le persone».

Camminare insieme rappresenta un’attività fisica benefica e accessibile a tutti, oltre a costituire un’importante occasione di socializzazione e inclusione, contrastando isolamento e sedentarietà. Il progetto favorisce inoltre la prevenzione di patologie croniche come diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari.

Nel progetto i Comuni svolgono un ruolo centrale, con piena autonomia nell’individuazione dei percorsi, nell’organizzazione dei gruppi e nell’eventuale coinvolgimento delle associazioni del territorio. L’ASL di Benevento garantirà supporto tecnico e scientifico nella fase di avvio, la formazione gratuita dei Walking Leader e la fornitura di materiale informativo per la promozione dell’iniziativa tra i cittadini.

Le amministrazioni comunali interessate potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro il 31 marzo 2026, inviando il modulo di adesione all’indirizzo PEC: centro.riabilitazione@pec.aslbenevento.it Al termine della fase di adesione, l’ASL organizzerà incontri operativi con i referenti comunali per definire gli aspetti organizzativi e favorire una diffusione coordinata dei gruppi di cammino sul territorio provinciale.

