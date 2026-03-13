Come sta il Catania? "Focus" sui rivali del Benevento Toscano invita a guardare ai play off e pensa di non spremere chi è apparso "cotto"

“Non serve a nulla guardare al recente passato. Toglierebbe solo energie mentali e fisiche fondamentali per provare ad entrare nei playoff con il miglior piazzamento possibile, e poi giocarsi tutto a fine stagione”. Sono parole di Mimmo Toscano rilasciate al quotidiano La Sicilia.

Il tecnico rosso-azzurro ha chiesto ai suoi di concentrarsi unicamente sull'Altamura, un avversario non certo di poco conto. Ha anche dato qualche indicazione su chi utilizzare in questo rush finale di stagione: “Non è più il caso di spremere chi è mezzo cotto, per evitare altri casi Casasola, uscito in preda ai crampi lunedì scorso contro la Casertana”, ha aggiunto Toscano.

L'allenatore calabrese sta facendo la conta dei suoi, deve fare ancora a meno, oltre ai lungodegenti Di Gennaro e Aloi, di Rolfini e Forte. E sta riflettendo se convocare Cicerelli (per il quale bisognerà fare spazio togliendo dalla lista degli over un altro elemento), senza rischiare una ricaduta. In quanto a Casasola e Donnarumma, gli si è data la possibilità di scaricare con più calma la fatica e solo ieri i due si sono uniti al gruppo.